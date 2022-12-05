Сумаил останется в составе Nigma Galaxy на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023
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23-летний киберспортсмен Саид Сумаил SumaiL Хассан продолжит выступления за европейскую команду Nigma Galaxy по Dota 2.
Таким образом, уже четыре игрока предыдущего состава останутся в клубе на профессиональный сезон-2022/2023. Пока организация заменила только тренера: вместо Романа rmN- Палея командой будет руководить Даниэль ImmortalFaith Моза.
Имя пятого игрока Nigma Galaxy объявит позже — скорее всего, это произойдёт завтра, 6 декабря. Ранее за команду на позиции керри выступал Амер Miracle- аль-Баркави, но ряд источников указывали, что он может взять паузу в карьере.
Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023:
- ???;
- Саид Сумаил SumaiL Хассан;
- Иван MinD_ContRoL Бориславов;
- Марун GH Мерхей;
- Куро KuroKy Салехи Тахасоми.
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