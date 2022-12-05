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Сумаил останется в составе Nigma Galaxy на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023

Сумаил останется в составе Nigma Galaxy на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023
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23-летний киберспортсмен Саид Сумаил SumaiL Хассан продолжит выступления за европейскую команду Nigma Galaxy по Dota 2.

Таким образом, уже четыре игрока предыдущего состава останутся в клубе на профессиональный сезон-2022/2023. Пока организация заменила только тренера: вместо Романа rmN- Палея командой будет руководить Даниэль ImmortalFaith Моза.

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MinD_ContRoL и GH продолжат выступления за Nigma Galaxy по Dota 2

Имя пятого игрока Nigma Galaxy объявит позже — скорее всего, это произойдёт завтра, 6 декабря. Ранее за команду на позиции керри выступал Амер Miracle- аль-Баркави, но ряд источников указывали, что он может взять паузу в карьере.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023:

  • ???;
  • Саид Сумаил SumaiL Хассан;
  • Иван MinD_ContRoL Бориславов;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми.
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