Сумаил останется в составе Nigma Galaxy на сезон Dota Pro Circuit 2022/2023

23-летний киберспортсмен Саид Сумаил SumaiL Хассан продолжит выступления за европейскую команду Nigma Galaxy по Dota 2.

Таким образом, уже четыре игрока предыдущего состава останутся в клубе на профессиональный сезон-2022/2023. Пока организация заменила только тренера: вместо Романа rmN- Палея командой будет руководить Даниэль ImmortalFaith Моза.

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Имя пятого игрока Nigma Galaxy объявит позже — скорее всего, это произойдёт завтра, 6 декабря. Ранее за команду на позиции керри выступал Амер Miracle- аль-Баркави, но ряд источников указывали, что он может взять паузу в карьере.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023: