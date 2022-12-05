Стали известны победители фестиваля киберавтоспорта в Москве

В прошедшие выходные в московском торговом центре «Мега Белая Дача» прошёл фестиваль по цифровому автоспорту. В его рамках состоялись финалы кубка SMP Racing esports на выносливость, кубка G-Drive и чемпионата РАФ по цифровому автоспорту.
В финалах поучаствовали более 40 сильнейших кибергонщиков России, которые отбирались на протяжении квалификационных этапов в течение года. Победители разделили призовой фонд и призы от спонсоров.
В четырёхчасовой гонке за кубок SMP Racing esports на выносливость Данила Черепенин и Алексей Смирнов стали лучшими по итогам пяти этапов основной части соревнований.
Победители кубка SMP Racing esports
- Данила Черепенин (Дзержинск) и Алексей Смирнов (Москва)
- Егор Огородников (Москва) и Михаил Быков (Владимир)
- Никита Богородицкий (Тюмень) и Кирилл Калашников (Москва)
Несколько фото с места событий
Также стало известно, что победителем в чемпионате РАФ по цифровому автоспорту стал Александр Смоляр. Он выиграл квалификацию и обе гонки дня — причём во второй прорвался в лидеры с 10-й позиции.
Помимо финалов симрейс турниров, в уикенд состоялись две медиагонки, в которых приняли участие именитые звёзды в лице рэпера Big Russian Boss, стримерш Vika Karter и Dina Blin, а также других гостей.
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