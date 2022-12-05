Киану Ривз: «Джон Уик 4» — самый сложный фильм, в котором я снимался

На фестивале Comic Con Experience 2022 в Бразилии Киану Ривз всё-таки поделился новыми подробностями «Джона Уика 4». Как рассказал 58-летний актёр, четвёртая часть стала самым тяжёлым фильмом в его жизни. Однако именно поэтому фильм должен получиться настолько хорошим, считает артист.

«Джон Уик 4» — это самый сложный фильм, в котором я когда-либо снимался. С точки зрения экшена это самый трудный фильм, в котором я когда-либо участвовал. Но именно это и делает его настолько хорошим.

Как отметил актёр, в четвёртой части против его героя ополчится практически весь мир, а одна из лучших сцен фильма была снята около Триумфальной арки в Париже. Более конкретными деталями Киану не поделился.

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Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру. Доберётся ли лента до России, пока неизвестно.