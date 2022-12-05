NVIDIA уже снизила цены на RTX 4090 и RTX 4080

NVIDIA неожиданно снизила рекомендованные цены на видеокарты GeForce RTX 40 в Европе на 5%. Так, стоимость RTX 4090 теперь составляет € 1859 (вместо € 1949 ранее). RTX 4080 обойдётся в € 1399 вместо € 1469.
Новые рекомендованные цены на RTX 4080 и RTX 4090 в Европе
Фото: NVIDIA
К сожалению для многих геймеров, снижение цены не означает, что видеокарты пользуются низким спросом. Аналитики связывают это с укреплением курса евро по отношению к доллару, так что общая тенденция по снижению стоимости нового поколения видеокарт пока не наблюдается.
Впрочем, ритейлеры и перекупщики уже жалуются на то, что RTX 4080 не пользуется тем спросом, на который они надеялись. Из-за этого им приходится делать скидки или продавать чипы даже ниже рекомендованной цены, поэтому этот фактор всё же мог сыграть свою роль.
- 5 декабря 2022
-
17:22
-
17:20
-
16:50
-
16:31
-
16:16
-
16:13
-
16:13
-
15:35
-
15:32
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:25
-
13:40
-
13:15
-
12:17
-
11:41
-
10:48
-
10:10
-
09:39
- 4 декабря 2022
-
20:53
-
20:36
-
19:26
-
18:51
-
18:19
-
18:17
-
17:46
-
17:31
-
17:07
-
16:36
-
16:03
-
15:21
-
14:43
-
14:15