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NVIDIA уже снизила цены на RTX 4090 и RTX 4080

NVIDIA уже снизила цены на RTX 4090 и RTX 4080
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NVIDIA неожиданно снизила рекомендованные цены на видеокарты GeForce RTX 40 в Европе на 5%. Так, стоимость RTX 4090 теперь составляет € 1859 (вместо € 1949 ранее). RTX 4080 обойдётся в € 1399 вместо € 1469.

Новые рекомендованные цены на RTX 4080 и RTX 4090 в Европе

Новые рекомендованные цены на RTX 4080 и RTX 4090 в Европе

Фото: NVIDIA

К сожалению для многих геймеров, снижение цены не означает, что видеокарты пользуются низким спросом. Аналитики связывают это с укреплением курса евро по отношению к доллару, так что общая тенденция по снижению стоимости нового поколения видеокарт пока не наблюдается.

Впрочем, ритейлеры и перекупщики уже жалуются на то, что RTX 4080 не пользуется тем спросом, на который они надеялись. Из-за этого им приходится делать скидки или продавать чипы даже ниже рекомендованной цены, поэтому этот фактор всё же мог сыграть свою роль.

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