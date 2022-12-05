Для Victoria 3 вышел большой патч. Он исправил кучу багов, улучшил стабильность и баланс

Paradox выпустила патч 1.1 для Victoria 3. Это крупнейшее обновление с релиза игры, которое призвано исправить самые надоедливые ошибки, подкорректировать баланс и улучшить оптимизацию.

Среди главных нововведений разработчики выделили обновлённую систему морали армии, изменённую систему легитимности правительства, переработанный баланс цен на многие товары и различные технические улучшения. Боты теперь должны играть более честно и разумно, а принятие законов теперь реже приводит к катастрофическим последствиям.

С полным списком изменений патча можно ознакомиться на специальной странице игры в Steam. Поддержка игры только начинается: в дальнейшем авторы планируют выпустить большое дополнение и продолжить исправление баланса стратегии.