Virtus.pro подписала женский состав по CS:GO
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro открыл женский состав по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.
В ростер вошли пять игроков из России, которые до сих пор не имели опыта выступлений за профессиональные клубы. При этом Virtus.pro отмечает, что все девушки успели зарекомендовать себя в различных миксах и лигах на FACEIT.
До перехода в Virtus.pro состав выступал под названием Angels, поэтому тег решено сохранить: на турнирах коллектив будет играть как VP.Angels.
Состав VP.Angels по CS:GO:
- Кристина meo Гнездилова (капитан);
- Eкатерина Katherine Репьёва;
- Мария uulis Василькова;
- Аня ayaka Трофимова;
- Маргарита Margo Ильина.
Первые официальные матчи команда проведёт в январе в рамках квалификации к ESL Impact League Season 3, главной женской лиги по CS:GO.
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