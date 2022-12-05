Virtus.pro подписала женский состав по CS:GO

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro открыл женский состав по шутеру Counter-Strike: Global Offensive.

В ростер вошли пять игроков из России, которые до сих пор не имели опыта выступлений за профессиональные клубы. При этом Virtus.pro отмечает, что все девушки успели зарекомендовать себя в различных миксах и лигах на FACEIT.

До перехода в Virtus.pro состав выступал под названием Angels, поэтому тег решено сохранить: на турнирах коллектив будет играть как VP.Angels.

Состав VP.Angels по CS:GO:

Кристина meo Гнездилова (капитан);

Eкатерина Katherine Репьёва;

Мария uulis Василькова;

Аня ayaka Трофимова;

Маргарита Margo Ильина.

Первые официальные матчи команда проведёт в январе в рамках квалификации к ESL Impact League Season 3, главной женской лиги по CS:GO.