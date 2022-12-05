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Авторы Marvel's Midnight Suns исполнили последнее желание больного раком геймера

Авторы Marvel's Midnight Suns исполнили последнее желание больного раком геймера
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Издание GamesIndustry.biz выпустило большой материал про невероятно трогательную историю британца Люка Уилтшира, который умер от рака в 2021 году в возрасте 23 лет. Как рассказала глава благотворительной организации Solving Kids' Cancer Гейл Джексон, молодой человек перед своей смертью попросил исполнить три желания.

Первое — завести щенка для своей мамы. Второе — провести один из выходных дней всей семьёй на барбекю. И третье — поиграть в Marvel's Midnight Suns, которая тогда находилась в разработке. Казалось бы, подобное желание совершенно невыполнимо, однако Solving Kids' Cancer решила во что бы то ни стало помочь молодому человеку исполнить его мечту. Организация опубликовала историю Люка в сети и попросила предать ей максимальную огласку. Тысячи незнакомцев начали делиться постом и призывать разработчиков Midnight Suns увидеть желание геймера — и в какой-то момент авторы действительно заметили материал и решили помочь человеку.

Спустя несколько дней издательство 2K связалось с родителями мальчика и заявило, что в скором времени к Люку домой придёт представитель Firaxis Games со специальной сборкой стратегии. Для этого разработчикам пришлось трудиться несколько бессонных ночей, однако они твёрдо решили исполнить последнюю мечту британца.

Люк и разработчик Midnight Suns

Люк и разработчик Midnight Suns

Фото: 2K

В итоге Люк Уилтшир стал первым человеком, который сыграл в Marvel's Midnight Suns. Вместе с одним из разработчиков он прошёл первый акт игры, поделился восторженными впечатлениями, за что даже удостоился звания «консультанта по геймдизайну». Неясно, вошли ли в игру все его пожелания или авторы учли лишь некоторую критику.

Впоследствии разработчики увековечили британца в игре — на одном из деревьев в стратегии появилась надпись «Здесь был Люк». Молодой человек умер 12 ноября 2021 года — всего через несколько недель после того, как исполнилось его последнее желание.

«Люк был здесь»

«Люк был здесь»

Фото: 2K

После публикации всей истории в Solving Kids' Cancer заявили, что исполнили желание Люка лишь из добрых побуждений и сперва не хотели афишировать его. Однако о добрых делах нужно рассказывать как можно чаще.

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