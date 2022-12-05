В Star Wars Jedi: Survivor не будет русского языка

Сегодня в Steam появились дата релиза, системные требования и другие подробности Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. К сожалению, игра продолжит тенденцию этого года — проект выйдет на 12 языках, среди которых нет русского.

Список поддерживаемых языков в Survivor Фото: Steam

Ранее EA уже выпустила Need for Speed Unbound без русского языка, а совсем скоро в продажу поступит и ремейк Dead Space, который тоже выйдет без поддержки «великого и могучего». Судя по всему, подобная участь ожидает все дальнейшие крупные релизы Electronic Arts до тех пор, пока канадская компания не решит вернуться в Россию.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 16 марта на ПК, Xbox Series и PS5. Ранее авторы опубликовали довольно суровые системные требования: для запуска понадобится как минимум GTX 1070.