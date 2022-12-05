В Star Wars Jedi: Survivor не будет русского языка

Сегодня в Steam появились дата релиза, системные требования и другие подробности Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. К сожалению, игра продолжит тенденцию этого года — проект выйдет на 12 языках, среди которых нет русского.
Список поддерживаемых языков в Survivor
Фото: Steam
Ранее EA уже выпустила Need for Speed Unbound без русского языка, а совсем скоро в продажу поступит и ремейк Dead Space, который тоже выйдет без поддержки «великого и могучего». Судя по всему, подобная участь ожидает все дальнейшие крупные релизы Electronic Arts до тех пор, пока канадская компания не решит вернуться в Россию.
Star Wars Jedi: Survivor выйдет 16 марта на ПК, Xbox Series и PS5. Ранее авторы опубликовали довольно суровые системные требования: для запуска понадобится как минимум GTX 1070.
- 5 декабря 2022
-
19:21
-
18:55
-
18:36
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
17:58
-
17:22
-
17:20
-
16:50
-
16:31
-
16:16
-
16:13
-
16:13
-
15:35
-
15:32
-
15:15
-
15:01
-
14:45
-
14:31
-
14:25
-
13:40
-
13:15
-
12:17
-
11:41
-
10:48
-
10:10
-
09:39
- 4 декабря 2022
-
20:53
-
20:36
-
19:26
-
18:51
-
18:19
-
18:17
-
17:46