Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Star Wars Jedi: Survivor не будет русского языка

В Star Wars Jedi: Survivor не будет русского языка
Комментарии

Сегодня в Steam появились дата релиза, системные требования и другие подробности Star Wars Jedi: Survivor — продолжения Fallen Order. К сожалению, игра продолжит тенденцию этого года — проект выйдет на 12 языках, среди которых нет русского.

Список поддерживаемых языков в Survivor

Список поддерживаемых языков в Survivor

Фото: Steam

Ранее EA уже выпустила Need for Speed Unbound без русского языка, а совсем скоро в продажу поступит и ремейк Dead Space, который тоже выйдет без поддержки «великого и могучего». Судя по всему, подобная участь ожидает все дальнейшие крупные релизы Electronic Arts до тех пор, пока канадская компания не решит вернуться в Россию.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 16 марта на ПК, Xbox Series и PS5. Ранее авторы опубликовали довольно суровые системные требования: для запуска понадобится как минимум GTX 1070.

Новость по теме
Для запуска Star Wars Jedi: Survivor понадобятся GTX 1070 и Core i7-7700
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022