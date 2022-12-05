Моддер добавил в «Человека-паука» режим от первого лица

В сентябре разработчик под ником jedijosh920 представил модификацию Realistic First Person для ПК-версии «Человека-паука». С её помощью в экшен можно было сыграть от первого лица, в том числе полетать на паутине и поучаствовать в сражениях. Пользователи тогда жаловались на слишком резкие повороты камеры и укачивание — спустя два месяца автор доработал все пожелания и представил финальную версию своей работы.
Как отмечает jedijosh920, с помощью модификации теперь можно оценить жизнь Человека-паука в том числе в роликах, боевых сценах и других постановочных моментах. Он постарался снизить до минимума все возможные проблемы с вестибулярным аппаратом, однако многих наверняка не устроят настолько резкие повороты камеры.
Скачать мод Realistic First Person можно на Patreon автора. К сожалению, он платный и обойдётся в $ 6,99 (около 440 рублей).
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