Моддер добавил в «Человека-паука» режим от первого лица

В сентябре разработчик под ником jedijosh920 представил модификацию Realistic First Person для ПК-версии «Человека-паука». С её помощью в экшен можно было сыграть от первого лица, в том числе полетать на паутине и поучаствовать в сражениях. Пользователи тогда жаловались на слишком резкие повороты камеры и укачивание — спустя два месяца автор доработал все пожелания и представил финальную версию своей работы.

Как отмечает jedijosh920, с помощью модификации теперь можно оценить жизнь Человека-паука в том числе в роликах, боевых сценах и других постановочных моментах. Он постарался снизить до минимума все возможные проблемы с вестибулярным аппаратом, однако многих наверняка не устроят настолько резкие повороты камеры.

Скачать мод Realistic First Person можно на Patreon автора. К сожалению, он платный и обойдётся в $ 6,99 (около 440 рублей).