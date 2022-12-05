Team Spirit выпустила получасовое видео об итогах сезона Dota 2 и причинах провала на TI11

Российский киберспортивный клуб Team Spirit выпустил на своём YouTube-канале большой видеоролик, в котором игроки и руководители состава по Dota 2 подвели итоги соревновательного сезона 2022 года.

По словам игроков, весной коллектив чувствовал себя подавленно и потерял уверенность в своих силах, из-за чего Team Spirit не смогла должным образом подготовиться к ESL Stockholm Major 2022.

После летнего отпуска коллективу удалось вернуться на пик формы, выйти в финал Riyadh Masters и выиграть мэйджор в США. Однако подготовка к The International 2022 получилась безуспешной, а неудачи в ходе турнира резко ухудшили моральное состояние команды.

Клуб не сообщил, планирует ли менять состав команды по Dota 2 перед следующим сезоном. Официальный анонс должен состояться до 9 декабря.