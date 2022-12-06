Аня Тейлор-Джой стала заядлой геймершей, озвучивая мультфильм про братьев Марио

В будущей экранизации про братьев Марио актриса Аня Тейлор-Джой озвучит принцессу Пич. Недавно Тейлор-Джой пообщалась с автором журнала Modern Luxury San Diego и рассказала, что стала заядлым геймером.

По словам актрисы, больше всего ей нравятся аркады, поскольку в них можно весело играть вместе с друзьями. Тейлор-Джой назвала себя геймером.

Я теперь геймер, и это действительно весело. Больше всего мне нравится играть в аркады, потому что, опять же, это как в кино. Я могу запросто позвать нескольких друзей, чтобы отлично провести время в аркаде.

Самого Марио в мультфильме озвучил Крис Пратт, а голос Боузеру подарил Джек Блэк. Премьера мультфильма состоится 7 апреля 2023 года, но в России выхода проекта ждать не стоит.