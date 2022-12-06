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Финальный сезон «Флэша» выйдет 8 февраля

Финальный сезон «Флэша» выйдет 8 февраля
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Телеканал CW объявил дату выхода девятого и последнего сезона сериала «Флэш». Премьера нового сезона состоится 8 февраля — после этого шоу будет официально закрыто.

По словам президента отдела развлечений CW Network Брэда Шварца, «Флэша» запомнят как одно из величайших шоу в истории CW. Шварц гордится этим сериалом.

«Флэша» запомнят как одно из величайших шоу в истории CW, и все, кто участвовал в его создании, должны гордиться этим. Команда подготовила эпический финальный сезон, наполненный множеством поворотов, приглашённых звезд и сюрпризов, которые порадуют каждого фаната. Сейчас самое время наверстать упущенное и насладиться финальным приключением вместе с самым быстрым человеком во Вселенной.
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«Флэш» рассказывает про парня по имени Барри Аллен, который получает суперсилы и становится самым быстрым человеком во Вселенной. Роль героя исполнил Грант Гастин. У шоу много фанатов, которым Флэш в исполнении Гастина нравится куда больше Эзры Миллера.

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