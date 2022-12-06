God of War: Ragnarok получила долгожданный фоторежим

Прошедшей ночью разработчики God of War: Ragnarok выпустили для игры свежий патч. Главным нововведением стал долгожданный фоторежим, о котором геймеры просили с самого релиза. В игре множество живописных мест, которые хочется запечатлеть.
Разработчики постарались сделать фоторежим глубоким. В нём можно менять выражения лиц всех ключевых персонажей, настраивать положение камеры, регулировать яркость, добавлять рамки и прочее. Побаловаться в фоторежиме уже можно — апдейт доступен для загрузки. Ниже можно посмотреть на примеры кадров, сделанных в режиме фото.
Фото: Sony Interactive Entertainment
Фото: Sony Interactive Entertainment
Фото: Sony Interactive Entertainment
Фото: Sony Interactive Entertainment
God of War: Ragnarok — сюжетный экшен от третьего лица, в котором продолжается история Кратоса и его сына Атрея. Тайтл получил восторженные отзывы от прессы, но игроки приняли его прохладнее.
Поиграть в God of War: Ragnarok можно на PS4 и PS5.
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