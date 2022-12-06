«Чёрный Адам» собрал $ 384 млн и провалился в прокате

За семь недель проката «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном заработал $ 384 млн. Это неплохой результат для фильма в постковидную эпоху, однако для Warner Bros. лента стала настоящим провалом.
Всё дело в бюджете ленты: на производство и маркетинг студия потратила около $ 295 млн. Учитывая, что кинотеатры забирают половину выручки, для окупаемости ленте нужно было собрать около $ 600 млн. Сама Warner Bros. заявляла, что будет довольна, если фильм соберёт $ 400 млн, — и даже до этой цифры картина, судя по всему, уже не доберётся.
По расчётам аналитиков, кинокомпания потерпит убытки от фильма в размере от $ 50 млн до $ 100 млн. Конечно, это не тот результат, на который надеялись в WB, учитывая большую звезду в главной роли. Впрочем, начало новой киновселенной DC положено — возможно, сиквел соберёт куда больше денег в прокате.
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