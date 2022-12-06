Какие моды для «Ведьмака 3» будут работать в некстген-версии игры

За семилетнюю историю «Ведьмака 3» для ролевого экшена вышло множество отличных модификаций. Некоторые из них войдут в грядущий ремастер, включая HD Reworked и World Map Fixes, однако остальные моды оказались под угрозой.
Дело в том, что обновлённая версия «Дикой Охоты» будет работать на новых скриптах, из-за чего расширения от пользователей могут перестать функционировать. CD Projekt уже проверила самые популярные модификации и рассказала, какие из них отлично работают. Полный список разработчики собрали в отдельный PDF-файл — оказалось, что с некстген-версией уже совместима примерно половина модификаций.
Авторы заявили, что помогут сообществу энтузиастов с обновлением их модификаций для новой версии «Ведьмака 3». После релиза игры студия также выпустит улучшенный редактор для создания модов.
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