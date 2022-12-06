Сериал «Монстр» о маньяке Джеффри Дамере стал третьим самым популярным шоу Netflix

Netflix объявил о ещё одном рекорде: сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» достиг отметки в 1 млрд просмотренных часов. Это третий проект в истории онлайн-кинотеатра, которому удалось превысить этот невероятный показатель. Аналогичным достижением могут похвастаться только «Очень странные дела» и «Игра в кальмара».
«Монстр: История Джеффри Дамера» — криминальный сериал, посвящённый Джеффри Дамеру, известному как Каннибал из Милуоки. В 1992 году он был приговорён к 15 пожизненным срокам за убийства и другие вопиющие преступления. Главную роль в шоу исполнил Эван Питерс («Мэйр из Исттауна»).
Netflix уже заявил, что сериал станет антологией: авторы продолжат рассказывать истории про других серийных убийц в стиле «Американской истории ужасов», автором которой тоже выступает Райан Мёрфи.
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