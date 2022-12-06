В Китае на сутки отключили серверы онлайн-игр в знак уважения к бывшему президенту страны

Как рассказал азиатский аналитик Дэниэл Ахмад, в Китае довольно своеобразно прощаются с бывшим президентом компартии Цзян Цзэминем. Он умер в конце ноября от лейкемии в возрасте 96 лет — и 6 декабря в виртуальном мире начался день траура. В Китае выключили серверы большинства онлайн-игр на целый день, чтобы геймеры тоже могли проститься с бывшим президентом страны.
Так выглядит главное меню в большинстве онлайн-игр в Китае
Фото: Daniel Ahmad
Это уже не первый случай отключений серверов в случае траура. Так, в апреле 2020 года аналогичное событие провели в честь тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с COVID-19. Судя по всему, это уже вошло в обычную практику Китая, когда политические события в стране затрагивают в том числе геймеров.
Как отмечает аналитик, серверы отключают именно в Китае, так что пользователи всё ещё могут сыграть в сетевые игры, выпущенные за пределами страны.
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