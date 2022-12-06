В России снимут ремейк мультфильма «Бременские музыканты»

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова представила приключенческую комедию «Бременские музыканты», снятую по мотивам известного советского мультфильма. Картина расширит сюжет оригинального произведения: так, авторы планируют показать детство Трубадура и его первую встречу с животными.

Создатели планируют использовать пластический грим и аниматронику для создания более реалистичных зверей. Студия показала первые примеры работ, которые будут использоваться в грядущей картине.

Фото: Студия «ТРИТЭ»

Фото: Студия «ТРИТЭ»

Фото: Студия «ТРИТЭ»

Фото: Студия «ТРИТЭ»

Главные роли в картине исполнят Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Юра Борисов («Калашников»), Константин Хабенский («Доктор Лиза»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»), Мария Аронова («Лёд 2»), Ирина Горбачёва («Аритмия») и Дмитрий Дюжев («Жмурки»). У «Бременских музыкантов» пока нет точной даты премьеры.