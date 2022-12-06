Фанаты Genshin Impact массово голосуют за игру на TGA, чтобы получить бесплатные примогемы

Через несколько часов после старта финального этапа пользовательского голосования The Game Awards 2022 в уверенные лидеры выбилась Genshin Impact.

Ещё ночью игра от HoYoverse серьёзно уступала Sonic Frontiers, но на момент публикации материала уверенно опережает главного конкурента.

При этом пользователи отмечают, что игроки в Genshin Impact голосуют в TGA не только для того, чтобы безвозмездно поддержать любимую игру.

Фото: The Game Awards 2022

По негласному правилу разработчиков в случае победы игры в номинации фанаты Genshin смогут получить примогемы — внутреннюю валюту игры, которая используется для получения эксклюзивных персонажей и оружия.

Официально авторы Genshin Impact не обещали никаких внутриигровых наград, лишь призвав фанатов поддержать игру на The Game Awards. Однако игроки каждый раз получают бонусы за победы игры на престижных премиях.

Так, с 3 по 6 декабря каждый игрок в Genshin Impact может забрать по 800 примогемов (их цена составляет около 1 100 рублей) за победу на PlayStation Partner Awards 2022.