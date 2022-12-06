В Valheim вышли «Туманные земли». Это крупнейшее обновление с релиза игры

Авторы популярного выживача Valheim объявили о выходе обновления «Туманные земли» под версией 0.212.7 — крупнейшего патча с релиза игры в феврале 2021 года. Оно пробыло в стадии открытого бета-тестирования всего лишь две недели.

В дополнении «Туманные земли» игроков ждёт новый одноимённый биом, новые механики, больше 20 материалов для крафта, 15 новых видов еды, 25 новых предметов, новый вид пещер, новая музыка и многое, многое другое. С полным списком изменений можно ознакомиться в посте от самих разработчиков.

Также в честь выхода дополнения авторы сделали скидку на Valheim в размере 30% до 12 декабря. Игру можно купить и в России за 304 рубля. Издание с музыкой из игры обойдётся чуть дороже — 396 рублей.