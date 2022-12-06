Мы подарим Warhammer 40,000: Darktide в Steam! Условия розыгрыша очень простые
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30 ноября состоялся релиз Warhammer 40,000: Darktide — кооперативного шутера от создателей Warhammer: Vermintide из студии Fatshark и одной из лучших игр этой осени. Мы решили разыграть ПК-версию игры в Steam в нашем Телеграм-канале. Условия невероятно простые:
- Подписаться на телеграм-канал @championatgaming;
- Нажать на кнопку «Хочу игру!» под оригинальным постом в нашей группе.
Итоги розыгрыша мы подведём уже 14 декабря. Дерзайте — возможно, именно вам улыбнётся удача!
О своих впечатлениях от Warhammer 40,000: Darktide мы рассказывали в отдельном материале. Если кратко, то это крутой кооп-шутер по вселенной, где выходит слишком много плохих и проходных творений. Так что фанатам рекомендуем не проходить мимо.
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