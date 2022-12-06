Кинокомпании России убирают зарубежную музыку из фильмов и сериалов

Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на продюсера Бориса Осипенко, российские киносервисы ivi, Amedia и Start начали убирать из фильмов и сериалов иностранную музыку. Всё дело в авторских правах: зарубежные музыкальные компании отказались вести сотрудничество с отечественными организациями. Поэтому в случае возвращения лейблов в Россию авторам пришлось бы «всё переделывать».

Ситуация затронет только те фильмы и сериалы, которые находятся в производстве. Как отметил Осипенко, большинство зрителей не почувствуют разницы, потому что кинокомпании найдут отечественную замену зарубежной музыке.

Ранее стало известно, что крупные киносети России договорились не показывать фильм «Аватар: Путь воды» до 12 января 2023 года. Решение связано с конфигурацией отечественных релизов, которая позволяет кинотеатрам заработать в новогодние праздники без привлечения голливудского контента.