Российская Virtus.pro полностью изменила свой состав по Dota 2

Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал новый ростер по дисциплине Dota 2, который будет представлять клуб в сезоне Dota Pro Circuit 2022/2023.

В состав вошли пять новых малоизвестных игроков. Менеджер VP Александр StrangeR Соломонов отметил хорошую взаимосвязь между игроками, а также нацеленность на развитие состава.

В составе нет громких имён, к которым мы все привыкли. Ставка сделана на игроков, готовых выкладываться на 100% ради лучших результатов, постоянно расти и развиваться, слушать и поддерживать друг друга. Удивительно, но синергия в этом составе возникла с самых первых тестовых игр.

Состав Virtus.pro по Dota 2 на сезон-2022/2023: