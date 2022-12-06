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Российская Virtus.pro полностью изменила свой состав по Dota 2

Российская Virtus.pro полностью изменила свой состав по Dota 2
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Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал новый ростер по дисциплине Dota 2, который будет представлять клуб в сезоне Dota Pro Circuit 2022/2023.

В состав вошли пять новых малоизвестных игроков. Менеджер VP Александр StrangeR Соломонов отметил хорошую взаимосвязь между игроками, а также нацеленность на развитие состава.

В составе нет громких имён, к которым мы все привыкли. Ставка сделана на игроков, готовых выкладываться на 100% ради лучших результатов, постоянно расти и развиваться, слушать и поддерживать друг друга. Удивительно, но синергия в этом составе возникла с самых первых тестовых игр.

Состав Virtus.pro по Dota 2 на сезон-2022/2023:

  • Камиль Koma' Биктимиров;
  • Илья Squad1x Кувалдин;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Олег sayuw Каленбет;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.
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