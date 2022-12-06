Новая игра про Губку Боба выйдет уже в конце января

THQ Nordic объявила дату релиза видеоигры SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — новых приключений Губки Боба Квадратные Штаны. Платформер поступит в продажу 31 января 2023 года на ПК и консолях. Релиз игры состоится в том числе в России — проект также переведут на русский язык. Совсем скоро можно будет оформить предзаказ — за предпокупку авторы подарят семь культовых костюмов.
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — продолжение ремастера SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, вышедшего летом 2020 года. Переиздание оказалось очень успешным, поэтому разработчики из студии Purple Lamp сразу же взялись за создание сиквела.
The Cosmic Shake рассказывает о путешествии Губки Боба и Патрика по различным мирам в духе Super Mario Odyssey. Герои посетят множество фантастических вселенных: от мира ковбоев до пучин самого Бикини Боттом.
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