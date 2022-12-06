Дженна Ортега хотела переснять сцену с танцем в «Уэнсдей»

Исполнительница главной роли в нашумевшем сериале «Уэнсдей» Дженна Ортега дала большое интервью изданию NME. В нём она рассказала о съёмках шоу и поделилась интересной деталью о том самом танце актрисы в конце четвёртого эпизода. Как оказалось, его снимали в день, когда актриса заразилась коронавирусом. Она чувствовала слабость, однако всё же отыграла сцену в том числе благодаря заботе членов съёмочной команды.

Это безумие, потому что это был мой первый день с COVID-19, сниматься было ужасно тяжело. В тот день я проснулась и — странно, я никогда не болею, а когда болею, то не очень сильно — у меня ломило тело. Я чувствовала себя так, будто меня сбила машина, будто маленький гоблин пробрался в моё горло и царапает стенки пищевода. Мне давали лекарства между дублями, пока мы ждали результатов теста.

После того как тест на коронавирус показал положительный результат, актрису изолировали на несколько недель. Из-за вынужденной задержки команда отставала от графика, поэтому многие сцены снимали всего с нескольких дублей. При этом Дженна просила переснять тот самый танец, однако у команды не было на это времени.

Я попросила переснять сцену с танцем, но у нас не было времени. А ведь я наверняка могла бы станцевать получше.

Премьера «Уэнсдей» состоялась 23 ноября на Netflix. Сериал стал самым популярным англоязычным шоу онлайн-кинотеатра за первую неделю.