Улучшенная Dwarf Fortress вышла в Steam. Игру создают больше 20 лет

6 декабря в Steam состоялся релиз улучшенной версии Dwarf Fortress. Основное отличие от изначальной версии игры — переработанная графика. Разработчики сменили традиционный ASCII-арт на пиксель-арт. Также в игре наконец появились поддержка мыши и полноценное обучение.
Dwarf Fortress — симулятор колонии, в котором необходимо управлять группой гномов и строить подземную крепость в процедурно генерируемом мире. Разработкой проекта последние 20 лет занимаются два брата Зак и Тарн Адамсы. Как рассказывают авторы, проект готов всего лишь на 44%.
Dwarf Fortress доступна в том числе и в России — приобрести игру можно в Steam по цене в 1100 рублей. К сожалению, симулятор не переведён на русский язык, однако многочисленные фанаты наверняка рано или поздно выпустят любительский русификатор.
Фото: Steam
- 6 декабря 2022
-
19:29
-
19:02
-
18:44
-
18:15
-
17:52
-
17:47
-
17:25
-
17:18
-
17:10
-
17:07
-
16:51
-
16:45
-
16:32
-
16:23
-
16:05
-
15:57
-
15:35
-
15:16
-
15:14
-
14:42
-
14:27
-
14:16
-
13:48
-
13:40
-
13:27
-
13:25
-
13:08
-
12:53
-
12:37
-
12:10
-
11:25
-
10:30
-
09:59
-
09:33
- 5 декабря 2022
-
22:52