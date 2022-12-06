Для рогалика Vampire Survivors анонсировали крупное дополнение

Авторы Vampire Survivors представили дополнение Legacy of the Moonspell. В роглайт-экшене появится зимняя карта с новыми видами монстров — разработчики отмечают, что это будет самая большая локация в игре.

Расширение во многом посвящено восточной культуре. Так, пользователи смогут сыграть за восемь новых персонажей, включая ниндзя, монахиню и тёмного колдуна. Кроме того, в дополнении появится 13 дополнительных предметов: от посоха клана Лунных заклинателей до зачарованной катаны. Наконец, в DLC добавят и шесть музыкальных композиций.

Авторы показали модели четырёх персонажей Фото: Steam

Новое оружие в дополнении Фото: Steam

У Legacy of the Moonspell пока нет точной даты релиза. Скорее всего, расширение поступит в продажу уже в 2023 году и будет продаваться в том числе и в России — как и оригинальная игра.

Скриншоты

Фото: poncle

Фото: poncle

Фото: poncle

Фото: poncle