Брендан Фрейзер морил себя голодом ради фильма «Джордж из Джунглей»
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Издание Variety взяло большое интервью у Брендана Фрейзера и Адама Сэндлера. В какой-то момент разговор зашёл о фильме «Джордж из Джунглей», который рассказывал о человеке, выросшем в дикой природе. Сэндлер отметил невероятную физическую форму Фрейзера: артист действительно выглядел как бодибилдер.
Как рассказал Брендан, выдающаяся физическая форма далась ему очень нелегко. Он буквально морил себя голодом, чтобы выглядеть как можно лучше на экране. В конце концов это повлияло на его жизнь самым неприятным образом: он начал забывать даже самые важные вещи.
В то время я постоянно голодал. Я ехал домой после съёмок и останавливался, чтобы перекусить. Однажды мне понадобились наличные, я пошёл к банкомату и не смог вспомнить свой PIN-код, потому что мой мозг дал осечку. Я так ничего и не ел в ту ночь.
Вернуться к полноценному рациону Фрейзер смог лишь после окончания съёмок. А от участия в съёмках сиквела актёр и вовсе отказался.
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