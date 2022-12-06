Александр TORONTOTOKYO Хертек высказался об уходе из Team Spirit по Dota 2
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Сегодня российский киберспортивный клуб Team Spirit выпустил заявление о ростере на следующий профессиональный сезон по Dota 2, объявив об уходе мидера.
Покинувший команду Александр TORONTOTOKYO Хертек прокомментировал расставание с клубом:
Это были крутые два года! Я встретил очень много людей, которых уже могу назвать своими друзьями. Приобрёл очень полезный опыт как в игровом плане, так и в жизненном. Спасибо моим тиммейтам, всему персоналу Team Spirit за всё это время! И, конечно, спасибо всем фанатам, которые болели за нас и лично за меня! Продолжайте следить за мной, моя цель остаётся прежней — побеждать в каждом турнире. И помните: всё, что ни делается, — к лучшему.
Состав Team Spirit по Dota 2 по сезон-2022/2023:
- Илья Yatoro Мулярчук;
- ???;
- Магомед Collapse Халилов;
- Мирослав Mira Колпаков
- Ярослав Miposhka Найдёнов.
TORONTOTOKYO представлял команду с декабря 2020 года вместе с другими тиммейтами по Yellow Submarine. В составе «драконов» Хертек выиграл The International 10 и PGL Arlington Major 2022.
Новость по темеTORONTOTOKYO покинул состав Team Spirit по Dota 2
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