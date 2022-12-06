TORONTOTOKYO покинул состав Team Spirit по Dota 2

Team Spirit объявила, что команду по Dota 2 покидает мидер Александр TORONTOTOKYO Хертек. Он выступал в коллективе около двух лет.

После длительных консультаций и личного общения с каждым игроком, а также после проработки множества вариантов дальнейшего развития коллектива мы пришли к выводу, что новый сезон Team Spirit начнёт в изменённом составе.



Проанализировав все за и против, менеджмент организации решил расстаться с Александром TORONTOTOKYO Хертеком. За два года в Team Spirit Саша вырос из талантливого игрока, любящего Dota 2, в профессионала, зарекомендовавшего себя на высочайшем уровне.



Его никнейм навсегда останется в истории нашей организации, однако настало время попрощаться и двигаться дальше. Мы верим, что принятое решение на дистанции окажется верным и пойдёт на пользу как Team Spirit, так и TORONTOTOKYO. Мы желаем Саше успехов в дальнейшей карьере и благодарим его за время, проведённое в наших рядах.

Вместе с TORONTOTOKYO российская команда Team Spirit выиграла несколько крупных турниров, включая чемпионат мира по Dota 2 — The International 2021.