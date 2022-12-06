Сценаристы сериала «Ведьмак» отвергли обвинения в неуважении к книгам

Ещё до ухода Генри Кавилла из сериала «Ведьмак» в Сети появилась информация о том, что сценаристы шоу не любят оригинальные книги Анджея Сапковского и игры CD Projekt RED. Якобы именно поэтому они пытаются добавить в адаптацию что-то своё — отход от канона как раз и не понравился Кавиллу, из-за чего он якобы покинул сериал.

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Шоураннер «Ведьмака» Лорен Хиссрич ответила на критику. По её словам, она не может ненавидеть то, чем зарабатывает себе на жизнь.

Я никогда не высмеивала книги. Они — то, чем я зарабатываю себе на жизнь. У меня отличные отношения с господином Сапковским. Комнаты сценаристов — это священное и безопасное пространство, где люди поддерживают друг друга. Не верьте всему, что читаете.

Её поддержала сценаристка Клэр Хиггинс. Девушка заявила, что авторы множество раз читали книги Анджея Сапковского и продолжают это делать и по сей день.

Сценаристы «Ведьмака» — одни из самых милых, гиковых, преданных своему делу людей, которых я когда-либо встречала. И мы читали (перечитывали и до сих пор перечитываем) книги достаточно раз, чтобы уточнить те или иные детали.

Девушек поддержал другой сценарист «Ведьмака» — Хавьер Грильо-Марксуа.

Лорен — один из лучших шоураннеров среди всех, что я знаю. Сценаристы — одни из самых преданных и поддерживающих людей в команде, а третий сезон — одна из лучших работ Кавилла (и наша). И то, что произойдёт дальше, просто снесёт людям крыши!

Третий сезон «Ведьмака» выйдет летом 2023 года. В четвёртом сезоне Генри Кавилла заменит Лиам Хемсворт.