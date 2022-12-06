Assassin's Creed Valhalla вышла в Steam
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Assassin's Creed Valhalla наконец добралась до Steam. К сожалению, в России проект недоступен из-за ухода Ubisoft с отечественного рынка, однако для аккаунтов в Турции и Казахстане цены достаточно приемлемые.
В магазине Valve доступны сразу четыре издания игры:
Состав изданий Assassin's Creed Valhalla
Фото: Steam
- обычное издание — 780 рублей в Турции и 650 рублей в Казахстане;
- расширенное издание — 1045 рублей в Турции и 866 рублей в Казахстане;
- издание «Рагнарёк» — 1385 рублей в Турции и 1148 рублей в Казахстане;
- полное издание — 1952 рубля в Турции и 1608 рублей в Турции.
Релиз Assassin's Creed Valhalla на ПК состоялся осенью 2020 года. Игра рассказывает об ассасине-викинге по имени Эйвор, который отправляется завоёвывать Англию вместе со своим кланом. Впоследствии Ubisoft выпустила два крупных дополнения, расширяющих сюжет игры, а официальная поддержка проекта завершилась совсем недавно — 30 ноября.
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