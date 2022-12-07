В свежем геймплее Dead Island 2 показали много оружия и зомби
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Разработчики Dead Island 2, как и обещали, провели большой показ игры и представили длинный геймплейный ролик с особенностями проекта. Он получится красочным и кровавым.
В ролике можно увидеть большое количество оружия, с помощью которого предстоит нарезать зомби. Ещё продемонстрировали открытый мир и красивые пейзажи Калифорнии.
Гейплейный трейлер
Трейлер с живыми актёрами
Вместе с этим авторы объявили о старте предварительных заказов игры. Предзаказ уже можно сделать на ПК (через Epic Games Store), PlayStation и Xbox.
В Dead Island 2 будет открытый мир, разделённый на большие районы Лос-Анджелеса. Главному герою нужно будет выживать и помогать другим людям.
Релиз проекта состоится 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox.
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