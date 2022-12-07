Утечка: Diablo 4 выйдет в июне 2023 года

Аккаунт Aggiornamenti Lumia, который отслеживает изменения в Xbox Store, сообщил, что в базе данных магазина появилась точная дата выхода Diablo 4. Если верить информации, релиз тайтла состоится 5 июня 2023 года.
На Xbox размер игры составит 80 ГБ. Ожидается, что точную дату релиза назовут на The Game Awards 2022, которая стартует уже завтра ночью в 4:00 мск. Мы будем следить за церемонией и держать вас в курсе.
Фото: Twitter
Diablo 4 — новая часть в культовой франшизе, из которой Blizzard хочет сделать огромную игру на тысячи часов. Авторы планируют активно поддерживать проект, снабжая его свежим контентом, классами и многим другим. Также в течение года Blizzard будет проводить как минимум четыре сезона.
Diablo 4 выйдет на всех актуальных платформах.
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