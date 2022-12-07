«Уэнсдей» попал в тройку самых популярных англоязычных шоу в истории Netflix

«Уэнсдей» — настоящий хит Netflix, который продолжает наращивать фанатскую базу и набирать бешеное количество просмотров. Издание The Hollywood Reporter обратило внимание, что шоу за две недели после премьеры набрало более 752,5 млн часов просмотров. Статистику предоставил Netflix.

Первую позицию уверенно занимает четвёртый сезон «Очень странных дел» с 1,35 млрд часов просмотров за первые 28 дней с премьеры, а на втором месте расположилось шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» — у него 856,2 млн часов просмотров.

Фото: Netflix

Не исключено, что «Уэнсдей» обгонит как историю про Джеффри Дамера, так и четвёртый сезон «Очень странных дел». Тогда шоу Тима Бёртона станет самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix.

В глобальном рейтинге больше всего часов просмотров, конечно же, у «Игры в кальмара» — шоу набрало 1,65 млрд часов.