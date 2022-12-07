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Авторам «Аватара: Легенды об Аанге» пришлось добавить подзаголовок из-за Джеймса Кэмерона

Авторам «Аватара: Легенды об Аанге» пришлось добавить подзаголовок из-за Джеймса Кэмерона
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Один из режиссёров известного мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» Джанкарло Вольпе рассказал, что изначально проект хотели просто назвать «Аватар», но в 2004 году права на название уже были у Джеймса Кэмерона, хотя он даже не начинал работу над фильмом.

Из-за этого создателям мультсериала пришлось добавлять подзаголовок The Last Airbender («Последний маг воздуха»). В России проект вышел под названием «Легенда об Аанге».

Фото: Twitter

Джанкарло Вольпе отметил, что вторая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона выйдет с подзаголовком «Путь воды». Режиссёр хотел подчеркнуть важность стихии в названии, делая аналогию на стихию воздуха в мультсериале. Ещё Вольпе пошутил, что в случае если у триквела «Аватара» будет подзаголовок «Мастера магии огня», создатели мультсериала будут «бунтовать».

Первый «Аватар» вышел в 2009 году, а премьера сиквела состоится уже 16 декабря, но не в России.

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