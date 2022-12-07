«Визуальный и эмоциональный шедевр». Что говорят критики про «Аватар 2»

Уже совсем скоро состоится премьера «Аватара 2», а недавно критики поделились своими первыми впечатлениями от просмотра картины. Полноценные рецензии ожидаются 13-го числа, а пока что можно ознакомиться с отзывами.
Вряд ли это кого-то удивит, но лента пока что получает лишь восторженные отзывы. Журналисты отмечают, что сиквел во всём лучше оригинального фильма. Особенно сильно хвалят проработку персонажей, визуальный стиль и эмоциональный сюжет.
Автор издания Uproxx отметил, что никогда не видел в кино ничего подобного с технической и визуальной точки зрения. Журналист пошутил, что пропустил некоторые сюжетные моменты из-за разглядывания морских обитателей Пандоры.
Фото: Twitter
Никогда не делай ставки против Джеймса Кэмерона. Пытаюсь избежать гиперболы, но я никогда не видел ничего подобного с технической и визуальной точки зрения. Фильм ошеломляет, даже слишком. Я пропустил сюжетные моменты, потому что разглядывал рыбу Пандоры.
Продюсер Скотт Манц подчеркнул, что фильм невероятно красивый, но немного поругал чересчур длинный хронометраж.
Фото: Twitter
«Аватар: Путь воды» просто невероятной красивый фильм. В ленте лучшие визуальные эффекты, которые я когда-либо видел. Сама история кажется более слабой, чем в первой части, а ещё фильм кажется слишком растянутым. Но последний час просто потрясающий.
По словам журналиста The Wrap, он видел ленту дважды. Автор также отметил, что в фильме глубокий эмоциональный спектр.
Я уже дважды видел «Аватар 2» и поражён как его технической частью, так и неожиданно глубоким эмоциональным спектром. Мир стал больше, но персонажи выходят на первый план. Кэмерон показал себя отлично, особенно в заключительном акте. Здорово, что он вернулся.
«Аватар 2» выйдет в кинотеатрах 16 декабря, но до России картина не доберётся.
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