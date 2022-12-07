В GTA 5 на PS5 и Xbox Series появится трассировка лучей
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Rockstar объявила о том, что в некстген-версии GTA 5 на PS5 и Xbox Series появится трассировка лучей. С выходом следующего обновления в игру добавят рейтрейсинговые отражения, которые будут доступны лишь в режиме «Качество». Интересно, что Xbox Series S останется без нововведения — судя по всему, её начинка не позволяет реализовать функционал трассировки лучей без серьёзных компромиссов.
При этом Rockstar упомянула лишь консоли текущего поколения. Появится ли рейтрейсинг на ПК, в компании не уточнили. Вполне возможно, что да, однако доберётся до платформы он чуть позже.
Помимо обновлённой графики, авторы заявили, что продолжат поддержку GTA Online, намекая на выход крупного апдейта в ближайшее время.
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