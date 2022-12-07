Некстген «Ведьмак 3» на PS5 займёт больше 50 ГБ

Через несколько дней состоится релиз обновлённого «Ведьмака 3» на новых консолях и ПК. Пока что разработчики не раскрывают размер тайтла, но за них это сделал создатель подкаста Rock and Borys Борис Несьпеляк.

Он отметил, что уже получил ключ на игру от CD Projekt RED. По его словам, на PS5 игра весит 54,55 ГБ. Для сравнения: версия «Ведьмака 3» для PS4 весит около 40 ГБ. Размер некстген версии для PS5 больше на 15 ГБ.

Фото: Twitter

Размер тайтла на других платформах наверняка раскроется ближе к релизу.

Обновлённый «Ведьмак 3» выйдет 14 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре переработали освещение, улучшили модели персонажей, добавили большее количество настроек. Также в некстген-версии появится новый контент, в том числе и из сериала Netflix.