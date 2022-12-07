Ана де Армас стала главной звездой Голливуда в 2022 году

Известный сайт IMDb ежегодно подводит итоги года и определяет самых популярных звёзд. Исключением не стал и 2022 год. Места в рейтинге рассчитываются на основе количества просмотров страниц. У победителя списка страницу посещали чаще всего.

Главной звездой по версии сайта стала актриса Ана де Армас. В этом году с её участием вышло аж три картины: «Глубокие воды», «Серый человек» и «Блондинка». На второй позиции расположилась звезда «Дома дракона» Эмма Д'Арси, а тройку закрыла Милли Олкок. Ещё в топе есть Джозеф Куинн, сыгравший Эдди в четвёртом сезоне «Очень странных дел».

Самые популярные звёзды Голливуда в 2022 году

Ана де Армас Эмма Д'Арси Милли Олкок Джозеф Куинн Джулия Гарнер Милли Бобби Браун Остин Батлер Лили Джеймс Зои Кравиц Джейми Кэмпбелл Бауэр

Также IMDb представил список из 10 лучших восходящих звёзд. В топе есть как минимум половина актёров из списка лучших звёзд года. Первое место заняла Эмма Д'Арси, а на втором расположилась Милли Олкок.

Самые популярные восходящие звёзды Голливуда в 2022 году