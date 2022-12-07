Ана де Армас стала главной звездой Голливуда в 2022 году

Известный сайт IMDb ежегодно подводит итоги года и определяет самых популярных звёзд. Исключением не стал и 2022 год. Места в рейтинге рассчитываются на основе количества просмотров страниц. У победителя списка страницу посещали чаще всего.
Главной звездой по версии сайта стала актриса Ана де Армас. В этом году с её участием вышло аж три картины: «Глубокие воды», «Серый человек» и «Блондинка». На второй позиции расположилась звезда «Дома дракона» Эмма Д'Арси, а тройку закрыла Милли Олкок. Ещё в топе есть Джозеф Куинн, сыгравший Эдди в четвёртом сезоне «Очень странных дел».
Самые популярные звёзды Голливуда в 2022 году
- Ана де Армас
- Эмма Д'Арси
- Милли Олкок
- Джозеф Куинн
- Джулия Гарнер
- Милли Бобби Браун
- Остин Батлер
- Лили Джеймс
- Зои Кравиц
- Джейми Кэмпбелл Бауэр
Также IMDb представил список из 10 лучших восходящих звёзд. В топе есть как минимум половина актёров из списка лучших звёзд года. Первое место заняла Эмма Д'Арси, а на втором расположилась Милли Олкок.
Самые популярные восходящие звёзды Голливуда в 2022 году
- Эмма Д'Арси
- Милли Олкок
- Джозеф Куинн
- Остин Батлер
- Зои Кравиц
- Джейми Кэмпбелл Бауэр
- Симон Эшли
- Алан Ричсон
- Татьяна Маслани
- Джессика Дарроу
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