Для видеокарт Intel Arc вышел новый драйвер. Старые игры теперь работают намного лучше
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В октября в продажу поступили Arc A770 и A750 — первые за долгое время видеокарты от Intel. В целом это достойная замена NVIDIA и AMD в современных играх, однако основной проблемой оставалась поддержка старых игр на технологиях DirectX 11 и ниже.
7 декабря компания выпустила новые драйверы для своих видеокарт, призванные улучшить производительность в старых играх. Так, инженеры Intel обещают прирост до двух раз в проектах вроде CS:GO (прирост до 80%), StarCraft 2 (прирост до 48%) и League of Legends (прирост до 36%).
Первые тесты Arc A770 и A750 с новыми драйверами должны появиться уже совсем скоро. Наверняка это не последний «патч» от Intel — в дальнейшем компания продолжит улучшать производительность в играх на DirectX 9.
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