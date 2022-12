ATF стал игроком Nigma Galaxy по Dota 2. Он заменит Miracle

Команда Nigma Galaxy объявила о том, что к составу по Dota 2 присоединился Аммар ATF Ассаф. Он будет выступать на первой позиции и заменит Амера Miracle- аль-Баркави, который недавно взял отпуск от профессиональной сцены.

До перехода в Nigma Galaxy Аммар ATF Ассаф выступал за OG. Вместе с европейским клубом игрок стал победителем ESL One Stockholm 2022, ESL One Malaysia 2022 и занял 7-8-е место на недавнем The International 2022.

Первые матчи с обновлённым составом Nigma Galaxy проведёт уже 9 января в первом слоте европейского дивизиона.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 на сезон-2022/2023: