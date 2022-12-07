«Алита: Боевой ангел» может получить сиквел
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Недавно автор издания Deadline встретил на премьере «Аватара 2» продюсера ленты Джона Ландау. Журналист узнал, есть ли в работе Ландау какие-либо проекты, помимо картин Джеймса Кэмерона.
Ландау ответил, что подумывает о разработке сиквела боевика «Алита: Боевой ангел». Продюсер выразил надежду, что ленту всё же когда-нибудь выпустят. Также он пошутил, что не готов говорить какие-либо сроки выхода ленты.
Есть такой небольшой фильм под названием «Алита: Боевой ангел», к которому мы хотели бы вернуться и сделать продолжение. Я хочу поговорить об этом с режиссёром Робертом Родригесом. Надеюсь, планы сбудутся. Я никогда не устанавливаю временные рамки, потому что вы, ребята, будете использовать это против меня.
Фильм «Алита: Боевой ангел» вышел в 2019 году и рассказывал историю девушки-андроида Алиты, которая когда-то была уничтожена, а потом восстановлена силами врача. Действие ленты разворачивалось в 2563 году.
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