Эльфы с луками — на первых фото со съёмок второго сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Фотограф Майкл Коблин поделился первыми фотографиями со съёмочной площадки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он запечатлел рабочий процесс в историческом и церемониальном графстве Суррей, которое располагается в Британии. На изображениях — эльфы с луками, поля, леса и постройки.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» выйдет в 2024 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.

На прошлой неделе 77-летний британский актёр Бернард Хилл, исполнивший роль короля Теодена в трилогии «Властелин колец», рассказал о своём отношении к сериалу «Властелин колец: Кольца власти». Артист признался, что так и не посмотрел шоу, потому что оно ему совсем не интересно. При этом сам сериал он назвал «проектом по зарабатыванию денег».