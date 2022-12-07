NVIDIA снизит цену на RTX 4080 из-за конкуренции с AMD

По заверению китайских инсайдеров, NVIDIA планирует уценить многострадальные видеокарты RTX 4080. Компания снизит цену сразу после выхода AMD Radeon RX 7900 XTX — её продажи стартуют 13 декабря текущего года.
При этом NVIDIA не боится конкурировать с картами линейки AMD RDNA 3. Компания решила снизить стоимость RTX 4080, чтобы её наконец-то начали покупать. Напомним: изначально производитель поставил на новый видеоускоритель рекомендованную цену в € 1469. В результате их никто не покупал, а целый ряд перекупов даже не смог вернуть купленные карты в магазины, потому что те отказались возвращать за товар деньги.
В результате NVIDIA немного снизила цену RTX 4080 — с € 1469 до € 1399. Видимо, в декабре производитель решил сделать эту карту ещё более доступной, что усугубит положение закупивших её спекулянтов. Напомним, AMD Radeon RX 7900 XTX будет стоить € 950.
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