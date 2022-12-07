Для Fortnite запустят аккаунты для детей

Epic Games объявила, что запустит в Fortnite особые аккаунты для детей. Они получили название Cabined, а направлены такие учётные записи будут в первую очередь на юных геймеров.
Отмечается, что все игроки при входе в Fortnite получат запрос на указание возраста. Если возраст подходит для игры, то никаких ограничений не будет. В противном случае нужно будет указать электронную почту кого-то из родителей или опекуна, чтобы начать игру.
С учётной записью Cabined можно будет играть в Fortnite с полным доступом к ранее приобретённому или заработанному контенту в игре, но для открытия определённых функций потребуется установить родительский контроль. После всех настроек можно будет спокойно играть.
Недавно в королевской битве стартовал новый сезон, подробности которого можно узнать в нашем материале.
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