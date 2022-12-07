Иван Pure Москаленко покинул состав Entity Gaming по Dota 2
Поделиться
Российский керри Иван Pure Москаленко покинул клуб Entity Gaming, за который выступал с мая этого года. Об этом организация объявила в своих соцсетях.
Команда поблагодарила Пьюра за время в Entity. Пока неизвестно, кто заменит его в составе по Dota 2.
Последние месяцы были невероятными: региональные отборочные и борьба на нашем первом в истории The International.
Всё это было бы невозможно без тебя, Pure. Говорим тебе спасибо и желаем всего наилучшего в будущем!
По данным инсайдеров, Пьюра на позиции керри Entity заменит Алимжан Watson Исламбеков из HellRaisers. Сам же Москаленко может войти в состав новой команды вместе с Nightfall, Save- и TORONTOTOKYO.
В составе Entity Gaming Пьюр занял 9-12 место на чемпионате мира The International 2022.
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
16:54
-
16:43
-
16:39
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
15:57
-
15:45
-
15:33
-
15:29
-
15:22
-
14:53
-
14:49
-
14:43
-
14:25
-
14:14
-
14:06
-
13:48
-
13:23
-
13:06
-
12:45
-
12:35
-
11:47
-
10:58
-
10:30
-
10:10
-
09:35
- 6 декабря 2022
-
21:24
-
21:07
-
20:33
-
19:57
-
19:56
-
19:53
-
19:29
-
19:02
Партнерский контент