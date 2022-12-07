Иван Pure Москаленко покинул состав Entity Gaming по Dota 2

Российский керри Иван Pure Москаленко покинул клуб Entity Gaming, за который выступал с мая этого года. Об этом организация объявила в своих соцсетях.

Команда поблагодарила Пьюра за время в Entity. Пока неизвестно, кто заменит его в составе по Dota 2.

Последние месяцы были невероятными: региональные отборочные и борьба на нашем первом в истории The International.



Всё это было бы невозможно без тебя, Pure. Говорим тебе спасибо и желаем всего наилучшего в будущем!

По данным инсайдеров, Пьюра на позиции керри Entity заменит Алимжан Watson Исламбеков из HellRaisers. Сам же Москаленко может войти в состав новой команды вместе с Nightfall, Save- и TORONTOTOKYO.

В составе Entity Gaming Пьюр занял 9-12 место на чемпионате мира The International 2022.