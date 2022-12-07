17 лучших фильмов 2022 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года. В список попали ленты с высочайшими оценками от кинокритиков и самых популярных изданий на планете. Лидером оказалась драма «Солнце моё» дебютантки Шарлотты Уэллс. На второй строчке оказалась музыкальная лента «Тар» с Кейт Бланшетт. Замыкает тройку хоррор «Нет» Джордана Пила.
Лучшие фильмы 2022 года по версии критиков
- «Солнце моё»
- «Тар»
- «Нет»
- «Всё везде и сразу»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Иа»
- «Банши Инишерина»
- «Вся красота и кровопролитие»
- «Лакричная пицца»
- «В дорогу»
- «Фабельманы»
- «Без медведей»
- «Благословение»
- «Мучения на островах»
- «Решение уйти»
- «Элвис»
- «Варяг»
Ранее Metacritic также составил список лучших сериалов года. Топ возглавил «Лучше звоните Солу».
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