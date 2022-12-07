17 лучших фильмов 2022 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года. В список попали ленты с высочайшими оценками от кинокритиков и самых популярных изданий на планете. Лидером оказалась драма «Солнце моё» дебютантки Шарлотты Уэллс. На второй строчке оказалась музыкальная лента «Тар» с Кейт Бланшетт. Замыкает тройку хоррор «Нет» Джордана Пила.

Лучшие фильмы 2022 года по версии критиков

«Солнце моё» «Тар» «Нет» «Всё везде и сразу» «Топ Ган: Мэверик» «Иа» «Банши Инишерина» «Вся красота и кровопролитие» «Лакричная пицца» «В дорогу» «Фабельманы» «Без медведей» «Благословение» «Мучения на островах» «Решение уйти» «Элвис» «Варяг»

Ранее Metacritic также составил список лучших сериалов года. Топ возглавил «Лучше звоните Солу».