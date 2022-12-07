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Лучшие фильмы 2022 года по версии Metacritic

17 лучших фильмов 2022 года от Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года. В список попали ленты с высочайшими оценками от кинокритиков и самых популярных изданий на планете. Лидером оказалась драма «Солнце моё» дебютантки Шарлотты Уэллс. На второй строчке оказалась музыкальная лента «Тар» с Кейт Бланшетт. Замыкает тройку хоррор «Нет» Джордана Пила.

Лучшие фильмы 2022 года по версии критиков

  1. «Солнце моё»
  2. «Тар»
  3. «Нет»
  4. «Всё везде и сразу»
  5. «Топ Ган: Мэверик»
  6. «Иа»
  7. «Банши Инишерина»
  8. «Вся красота и кровопролитие»
  9. «Лакричная пицца»
  10. «В дорогу»
  11. «Фабельманы»
  12. «Без медведей»
  13. «Благословение»
  14. «Мучения на островах»
  15. «Решение уйти»
  16. «Элвис»
  17. «Варяг»

Ранее Metacritic также составил список лучших сериалов года. Топ возглавил «Лучше звоните Солу».

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