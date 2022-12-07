Премьера сериала Sonic Prime состоится в Roblox

Netflix сообщил, что первую серию анимационного сериала Sonic Prime покажут в Roblox на пять дней раньше официальной премьеры — 10 декабря. Первый эпизод будут транслировать в Sonic Speed ​​Simulator каждые 45 минут — это официальная игра про знаменитого синего ежа, которую SEGA лицензировала на платформе в апреле этого года.

Фото: Netflix

Весь первый сезон выйдет на Netflix 15 декабря. В нём будут 24 серии. По сюжету после очередной битвы с доктором Эггманом знаменитый маскот SEGA загадочным образом попадает в другую версию своего мира. Там он встретит немного изменившихся друзей — Наклза, Руж, Эми Роуз и Тейлза. Сонику придётся привыкнуть к новому миру, а также посетить другие необычные части общей мультивселенной, чтобы восстановить её и спасти своих товарищей.