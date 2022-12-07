В состав PSG.LGD по Dota 2 вошли три новых игрока

Китайский киберспортивный клуб PSG.LGD обновил свой состав на сайте регистрации профессиональных команд по Dora 2 — в новом соревновательном сезоне-2022/2023 за него будут играть три новых киберспортсмена.

Позицию керри занял Гуо shiro Хуанань из EHOME, на роль игрока четвёртой позиции был выбран его тиммейт Лин planet Хао, а новым оффлейнером стал Ли 项羽 Лонгву, в прошлом сезоне выступавший за CDEC Gaming.

Пока на сайте зарегистрировались лишь четыре игрока: все, кроме саппорта Чжана y' Липина. О том, что он может покинуть команду, ничего не известно.

Состав PSG.LGD по Dota 2 на сезон-2022/2023:

Гуо shiro Хуанань;

Чэн 'NothingToSay' Цзинь Сян;

Ли '项羽' Лонгву;

Лин plAnet Хао;

Чжан y' Липин (?).

Ранее стало известно, что керри команды Ame решил взять перерыв от выступлений за про-сцене, Faith_bian закончил карьеру игрока, а XinQ находится в поисках нового коллектива.